Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının can kayıplarına neden olduğu belirtildi.

Aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu ölümlerin çoğunun boğulma ve yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Selden etkilenen 5 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının aktarıldığı açıklamada, mağdurların, yakınlarına ya da devlet tarafından sağlanan yardım merkezlerine sığındığı kaydedildi.