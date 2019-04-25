Sri Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando, ülkede pazar günü kilise ve otellere gerçekleştirilen 359 kişinin hayatını kaybetmesine ve 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların sorumluluğunu üstlenerek istifa etti.

Bakan Fernando’ya göre, Sri Lanka güvenlik kuruluşları, saldırı başlamadan önce saldırı olasılığı hakkındaki bilgilere aktif yanıt veriyordu. Fernando, “Bunun üzerinde çalışıyorduk. Tüm güvenlik kuruluşları bunun üzerinde çalışıyordu” dedi.

Sri Lanka hükümeti daha önce, saldırıların önlenememesinde istihbarat zafiyetinin önemli rol oynadığını kabul etmişti.

Öte yandan Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, son yaşananlardan önce olası saldırılar hakkındaki istihbarat raporları üzerine hareket etmeyen bazı üst düzey güvenlik yetkililerinin istifasını istediğini açıklamıştı.

Sirisena ayrıca, 24 saat içinde savunma kuvvetlerinin başkanını değiştireceğini belirterek, Savunma Bakanı ve ulusal polis şefinin istifasını istediğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı. 60 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ülkede hafta sonu kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede drone ve insansız hava araçları (İHA) yasaklanmıştı.

Kaynak: İHA, Reuters