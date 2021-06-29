Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
'Sputnik V' aşısının delta varyantına karşı etki oranı açıklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının delta varyantına karşı yüzde 90 civarında etkili olduğu bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamayı, aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü'nün müdür yardımcısı Denis Logunov yaptı.
Logunov, delta varyantı etkinlik rakamının dijital tıbbi kayıtlardan ve aşı kayıtlarından elde edilen bilgilere dayanarak hesaplandığını söyledi.
Daha önce, Sputnik V aşısının koronavirüsün orijinal varyantına karşı neredeyse yüzde 92 oranında etkili olduğu bildirilmişti.
-Vakalarda aşı kaynaklı düşüş eğilimi devam edecek mi?— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021
-Delta varyantı Türkiye için de endişe yaratmalı mı?
Aşı olmayan kişilerde daha hızlı yayılan delta varyantı hakkında merak edilenleri Pendik Eğit. ve Arş. Hast. Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/84TXQgyOxp
Etiketler: Delta Varyantı Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sputnik V
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