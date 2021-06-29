Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da vaka sayısı 5,5 milyona dayandı
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Afrika'da koronavirüs vakaları artıyor. Kıtada koronavirüs sebebiyle 142 bini aşkın insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 5.5 milyona yaklaştı.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 142 bin 53'e yükseldi.
Vaka sayısının 5 milyon 486 bin 851 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 800 bin 770'e ulaştı.
En fazla vaka ve can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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