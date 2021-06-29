Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Komisyonu'ndan COVID-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç"
Avrupa Birliği Komisyonu, Birlik genelinde COVID-19 hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 ürünün ileri bir geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilaçların, nihai verilerin güvenlik, kalite ve etkinlik kriterlerini sağladıklarını göstermesi halinde ekim ayına kadar COVID-19 tedavileri arasında yer alacakları ifade edildi.
Komisyon, 6 Mayıs'ta COVID-19 tedavilerine yönelik araştırma, geliştirme, yetkilendirme, üretim ve dağıtım konularını ele alan AB Stratejisi'ni açıklamıştı.
AB'de COVID-19 tedavisi için halihazırda yalnızca "Remdesivir" adlı antiviral ilaç kullanılıyor.
Etiketler: Koronavirüs Avrupa Birliği
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