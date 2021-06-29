Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) heyetleri 24-25 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan heyeti adına Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Habib Hasanov başkanlık etti.

İki ülke arası yeni kara yolu

Toplantıda iki ülke arasındaki uluslararası kara yolu taşımacılığı ve Hazar geçişleri konuları istişare edildi. Yapılan açıklamada Türkiye ve Azerbaycan arası yeni kara yolu taşımacılığı için çalışmaların başladığı duyuruldu.

Yine açıklamara göre Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası, yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi. Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi kotası ise 2 bin 500'den 3 bine çıkarıldı.

8 bin ilave geçiş belgesi

Ayrıca 2021 yılı için Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 bin ilave geçiş belgesi, toplantı sırasında teslim alınarak sınır kapılarına gönderildi.

Heyetlerin toplantı sonrasında Türkiye ve Azerbaycan arasında Kasım 1992'de Ankara'da imzalanan İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerini alacak yeni anlaşma yapılabilmesi için de çalışmalar başladı.