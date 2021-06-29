Almanya'nın gündeminde Facebook ile ilgili kritik bir talep var.

Ülkenin özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Güvenliği Dairesince üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderildi.

Daire, devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının kapatılmasını istedi ve bunun için yıl sonuna kadar süre verdi.

Kapatılması talebine ise kullanıcı bilgilerinin güven altında olmaması gerekçe gösterildi.

Talep inceleniyor

Sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığı belirtildi.

Yazıda Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığının altı çizildi.

Yazının ulaştığı kurumlar, talebin incelendiğini açıkladı.