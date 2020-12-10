Prototip Starship roketi, Teksas'ta test uçuşu için fırlatıldı. Kısa süreli uçuş ardından roket inişe geçtiği sırada patladı.

16 katlı bir bina yüksekliğindeki rokette ilk kez yeni geliştirilen Raptor adı verilen motorlar kullanılmıştı.

Roket, SpaceX tarafından olası Ay ve Mars görevlerinde insan ve 100 tonluk kargo taşımak için tasarlanmıştı.

Patlamanın yakıt tankındaki bir sorundan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.