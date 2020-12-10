Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
SpaceX'in prototip insansız roketi test uçuşu ardından patladı
Amerikan SpaceX firmasının prototip bir insansız roketi, test uçuşu ardından patladı.
Prototip Starship roketi, Teksas'ta test uçuşu için fırlatıldı. Kısa süreli uçuş ardından roket inişe geçtiği sırada patladı.
16 katlı bir bina yüksekliğindeki rokette ilk kez yeni geliştirilen Raptor adı verilen motorlar kullanılmıştı.
Roket, SpaceX tarafından olası Ay ve Mars görevlerinde insan ve 100 tonluk kargo taşımak için tasarlanmıştı.
Patlamanın yakıt tankındaki bir sorundan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Etiketler: SpaceX Uzay Çalışmaları
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