Ülkede son bir günde COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısı 86 bin 673'e yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 754 kişi iyileşti.