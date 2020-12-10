Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 12 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt içi kaynaklı 12 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son bir günde COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Toplam vaka sayısı 86 bin 673'e yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 754 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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