Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 412 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 772'ye yükseldi.
Hindistan'da 31 bin 522 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 767 bin 372'ye çıktı.
Şu ana kadar 9 milyon 253 bin 306 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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