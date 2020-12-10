Hindistan'da 31 bin 522 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 767 bin 372'ye çıktı.

Şu ana kadar 9 milyon 253 bin 306 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.