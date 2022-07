Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX tarafından Starship uzay aracı için geliştirilen güçlendirici roket, pazartesi günü Teksas'ta bir yer testi bulunuyordu.

Roket ateşlenmesi sırasında alevler içinde patladı.

Bu patlama, Musk'ın bu yıl Starship'i yörüngeye fırlatma hedefinde olası bir gerilemeye neden oldu.

Patlama anı NASA Spaceflight'ın canlı yayına yansıdı.

Super Heavy Booster 7 prototipinin akşamın erken saatlerinde patlamasının ardından Elon Musk, Twitter'dan yanıt verdi:

"Evet, aslında iyi değil. Ekip hasarı değerlendiriyor"

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.