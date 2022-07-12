ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, dün Teksas'ta katıldığı bir konferansta, Latinlere, "Bronx'taki küçük marketler kadar belirgin, Miami'deki çiçekler kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takolar kadar benzersizsiniz." şeklinde hitap etti.

Bunun üzerine Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, Biden'a "Biz tako değiliz." diye tepki gösterildi.

Açıklamada, "San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışırken, kahvaltılık takoları kullanmak, kültürel bilgi birikimi ve bölgedeki Latin çeşitliliğine dair hassasiyet yokluğunun bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Jill Biden'ın sözcüsünden özür mesajı

Gelen bu tepkinin ardından Jill Biden'ın Sözcüsü Michial LaRosa, Twitter'dan "Jill Biden, Latin toplumuna yönelik saf hayranlık ve sevginin ötesinde bir amaçla söylemediği sözlerinden dolayı özür diliyor." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Jill Biden'ın böyle bir yorumu, eşi Joe Biden'a en az destek veren demografik grubun Latin Amerikalılar olduğunun ortaya konmasından kısa süre sonra yapması da dikkati çekti.

Quinnipiac Üniversitesinin yayımladığı bir ankette, Latin seçmenlerin sadece yüzde 26'sı Biden'ın performansından memnun olduğunu belirtmişti.