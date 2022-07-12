ABD'nin California eyaletinde Sierra Nevada bölgesinde çıkan ve yaklaşık 11 kilometrekare alanı küle çeviren ormanı yangınının yüzde 22'sinin kontrol altına alındığı ve 500'ün üzerinde tarihi öneme sahip sekoya ağaçlarına yönelik tehdidin azaldığı bildirildi.

Yosemite Ulusal Parkı'ında bulunan sekoya ağaçlarının yangından zarar görmemesi için ziyarete kapatılan Mariposa Korusu'na yağmurlama sistemi kurulduğu ve 3 bin yaşındaki Grizzly Giant dahil sekoya ağaçlarında yangına dair bir tahribata rastlanmadığı açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ulusal Park Servisinden yapılan açıklamada, "Neyse ki Mariposa Korusu'nun uzun bir yangın geçmişine sahip ve ortaya konulan çabaların yüksek şiddetli yangının etkilerini azalttığı gözlendi." denildi.

İklim değişikliği sekoyaları olumsuz etkiledi

Son iki yılda yıldırımların yol açtığı orman yangınları, California'da hacimce en büyük ağaçlar olan ve turistlerin ilgisini çeken yaklaşık 75 bin dev sekoya ağacını yok etti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi'ne göre, 2022'de şimdiye kadar çıkan 35 binden fazla yangın, ülkede yaklaşık 1,9 milyon hektar ormanlık alanı küle çevirdi.

Mariposa Korusu ve Yosemite Vadisi, Başkan Abraham Lincoln'ün 1864'te yasayı imzalamasından bu yana koruma altında bulunuyor.