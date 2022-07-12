Meksika’nın Puebla şehrinde dün yaşanan fırtınalı ve yağışlı hava nedeniyle Popocatepetl Sky Bridge adlı cam köprüde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Fırtınanın etkisiyle beşik gibi sallanan köprünün zeminindeki camlar 61 metre yükseklikten yere düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan olay çevrede bulunanlarda paniğe neden olurken, köprünün savrulduğu ve camların düştüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü

Geçtiğimiz sene aralık ayında kullanıma açılan ve 14,36 milyon dolara mal olan Popocatepetl Sky Bridge, hasarın ardından kullanıma kapatılarak tadilata alındı.

Puebla şehrindeki iki hoteli birbirine bağlayan köprü 148 metre uzunluğu ve 15 ton ağırlığıyla Latin Amerika’nın en uzun cam köprüsü olma özelliğini taşıyor.