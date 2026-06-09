SpaceX, ABD Savaş Bakanlığı'nın içinde nasıl yer edindi?

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) en önemli yüklenicilerinden biri haline geldi. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, son yıllarda aldığı milyarlarca dolarlık kontratlarla Washington'ın savunma ve uzay stratejisinde kritik bir konuma yükseldi.

Haberde, ABD yönetiminin 2025 yılında SpaceX'e yaklaşık 4 milyar dolar kaynak aktardığı ve bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Şirket, geçen ay ABD Uzay Kuvvetleri'nden iki büyük ihale kazandı. Bunlardan biri savaş sistemleri için uydu haberleşme ağı kurulmasını kapsarken, diğeri füze ve uçak hareketlerinin yörüngeden izlenmesini sağlayacak uydu sistemlerinin geliştirilmesini içeriyor. Söz konusu projelerin toplam değerinin 6,5 milyar doları aştığı ifade edildi.

Pentagon yetkilileri, SpaceX'in bürokratik süreçleri hızla aşabilen yapısı ve roketlerle uyduları kısa sürede üretip fırlatabilme kapasitesi sayesinde rakiplerinin önüne geçtiğini belirtiyor. Bu durumun, şirketi geleneksel savunma sanayi devleri olan Lockheed Martin ve Northrop Grumman karşısında avantajlı konuma taşıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan uzmanlar, SpaceX'in savunma alanındaki etkisinin artmasının rekabetin azalması ve kritik projelerde tek bir şirkete bağımlılığın güçlenmesi gibi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Wall Street Journal, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasında yaşanan kamuoyu önündeki gerilim sırasında Beyaz Saray'da yapılan değerlendirmelerde, "SpaceX'in sözleşmelerinin iptal edilemeyecek kadar kritik olduğu" sonucuna varıldığını aktardı.