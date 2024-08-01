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Dünya
AA 01.08.2024 17:51

Soykırımcı Netanyahu'dan "her türlü senaryoya hazırız" açıklaması

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savundu.

Soykırımcı Netanyahu'dan "her türlü senaryoya hazırız" açıklaması
[Fotograf: AP]

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İç Cephe Komutanlığında düzenlenen durum değerlendirmesi toplantısına katıldı.

Netanyahu toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in "hem savunma hem de saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı hangi alanda olursa olsun yapılacak bir saldırıya "ağır bedel ödeteceklerini" ileri süren Netanyahu, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.

Netanyahu ile Biden telefonda görüşecek

Katil Netanyahu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın asker kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü iddia etti.

Öte yandan İsrail basını Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam telefonda görüşeceğini bildirdi.

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