Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut'tan sonra Tel Aviv'e de uçuşlarını durdurdu

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Havayollarının da çatısında bulunduğu Lufthansa, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçmayacak.

Lufthansa daha önce aldığı Beyrut'a uçmama kararının kapsamını da 12 Ağustos'a kadar uzattı.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" aktarıldı.

Uçuşları iptal edilen yolcular, yeniden rezervasyon yapabilecek veya para iadesi talep edebilecek.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların akabinde gerginlik Lübnan sınırına da yansımıştı.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine gerginlik bir adım öteye taşındı.

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası saldırısının gündeme gelmesiyle ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda neredeyse tüm uçuşlar tedbir amaçlı durdurulmaya başlandı.

Daha önce Avusturya ve İsveç Havayolları da Beyrut'a uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.