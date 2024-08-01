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Dünya
AA 01.08.2024 17:32

Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut'tan sonra Tel Aviv'e de uçuşlarını durdurdu

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'un ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de uçuşlarını askıya aldı.

Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut'tan sonra Tel Aviv'e de uçuşlarını durdurdu
[Fotograf: Reuters]

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Havayollarının da çatısında bulunduğu Lufthansa, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçmayacak.

Lufthansa daha önce aldığı Beyrut'a uçmama kararının kapsamını da 12 Ağustos'a kadar uzattı.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" aktarıldı.

Uçuşları iptal edilen yolcular, yeniden rezervasyon yapabilecek veya para iadesi talep edebilecek.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların akabinde gerginlik Lübnan sınırına da yansımıştı.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine gerginlik bir adım öteye taşındı.

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası saldırısının gündeme gelmesiyle ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda neredeyse tüm uçuşlar tedbir amaçlı durdurulmaya başlandı.

Daha önce Avusturya ve İsveç Havayolları da Beyrut'a uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.

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