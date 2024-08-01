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Dünya
AA 01.08.2024 15:59

İran: Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşı verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.

İran: Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz
[Fotograf: AA]

Tahran'da Haniye için düzenlenen cenaze töreninde, İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu adımın atılacağının altını çizdi.

Hamas lideri Haniye'ye İran'da alçak suikast

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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