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Dünya
AA 01.08.2024 14:06

Güney Kore: Kuzey Kore'deki selde ölü veya kayıp kişi sayısı bini aşmış olabilir

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Güney Kore: Kuzey Kore'deki selde ölü veya kayıp kişi sayısı bini aşmış olabilir
[Fotograf: Reuters]

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen veya kaybolanların sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Kuzey'e yardım teklifi

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif ettiklerini duyurdu.

Dernek, yapılacak yardımın detaylarını görüşmek için Kuzey Koreli mevkidaşlarından yanıt beklediklerini açıklarken Kuzey Kore tarafından yardım teklifine ilişkin cevap gelmediği aktarıldı.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

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