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Dünya
AA 01.08.2024 12:47

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi serbest bıraktı.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı
[Temsili fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, 19 Filistinliyi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Sağlık durumlarının kötü olduğu belirtilen Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görülüyor.

Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutuldukları süre boyunca "korkunç uygulamalara, aç bırakma, darp ve hakaret gibi çeşitli işkence yöntemlerine maruz kaldığını" anlattı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hamas'tan da daha önce yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.

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