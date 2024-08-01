Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Olimpiyat Oyunları Dikeç`i paylaştı

Olimpiyat Oyunları`nın X hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli Kim Yeji`nin fotoğrafları "İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz Olimpiyat atıcılık yıldızları" notuyla paylaşıldı.

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



???????? Kim Yeji ???? Yusuf Dikeç ???????? pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Marca: Benzersiz bir şekilde kazandı

İspanyol Marca gazetesi, "51 yaşındaki Yusuf Dikeç, benzersiz bir şekilde gümüş madalya kazandı" başlığıyla bir video paylaştı.

Yusuf Dikec, 51 years old, won the silver medal in a very unique way ???????? #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/Gma4Hnlx2m — MARCA in English ???????? (@MARCAinENGLISH) August 1, 2024

İngiliz DailyMail, "Olimpiyat yıldızının bu basit fotoğrafı neden sporseverleri hayrete düşürüyor ve interneti kasıp kavuruyor" başlığını atarak sosyal medya yorumlarını sayfasına taşıdı.

"Efsanevi aura..."

USA Today, "Türk atıcı Yusuf Dikeç'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanması için efsanevi aurasından başka fazla bir şeye ihtiyacı yoktu." yazdı.

"Gösterişsiz ekipman ve gümüş madalya"

India Today ise Dikeç için "Gösterişsiz ekipman ve Olimpiyat gümüş madalyası: 51 yaşındaki Türk atıcı, internet fenomeni oldu" dedi.

Atıcıların özel gözlük ve gürültü engelleyici kulak koruyucular dahil olmak üzere birtakım ekipman kullandığı vurgulanan haberde, Dikeç'in bunlar olmadan gümüş madalya kazanarak "aurasını sergilediğine" dikkat çekildi.

Musk da yorum yaptı

Amerikalı milyarder Elon Musk da Dikeç'in fotoğrafının yer aldığı bir X paylaşımının altına, "Güzel" yorumunu yaptı.

"Herkes ayağını denk alsın!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerini kullandı.

Anlık Olimpiyat köyünden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! ????



Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu! ???????????? pic.twitter.com/FzdREe2tiN — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 31, 2024

Yusuf Dikeç, 5'inci olimpiyatında madalya hedefine ulaştı

Milli atıcısı Yusuf Dikeç ise üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

Karışık takımda madalya kazanacaklarının sinyalini olimpiyatlara gitmeden veren Dikeç, "Mix (karışık takım) olarak güçlü bir takımız, 2-3 yıldır girdiğimiz yarışmaların hepsinden madalyayla dönüyoruz." demişti.

Olimpiyat madalyasını koleksiyonuna ekleyen tecrübeli atıcının kariyerinde, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu madalyası da bulunuyor.