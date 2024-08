Milli atıcı Yusuf Dikeç dünya gündemine oturdu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu.

Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

Olimpiyat Oyunları`nın X hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf Dikeç ile Güney Koreli Kim Yeji`nin fotoğrafları "İhtiyacımız olduğunu bilmediğimiz Olimpiyat atıcılık yıldızları" notuyla paylaşıldı.

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed. ???????? Kim Yeji ???? Yusuf Dikeç ???????? pic.twitter.com/gfkyGjFg4I

İspanyol Marca gazetesi, "51 yaşındaki Yusuf Dikeç, benzersiz bir şekilde gümüş madalya kazandı" başlığıyla bir video paylaştı.

Yusuf Dikec, 51 years old, won the silver medal in a very unique way ???????? #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/Gma4Hnlx2m