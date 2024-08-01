Haniye'nin cenaze töreni dünya basınında

Katar'ın El Cezire televizyonu, İran'da suikastla şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki cenaze törenini anbean aktardı.

İran devlet kanalı Press TV de Haniye ve koruması için düzenlenen cenaze törenine ilişkin detayları paylaştı. Haberde, cenaze töreninin Tahran Üniversitesi'nde düzenlendiği bilgisi verildi.

Hamas lideri Haniye'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Dubai merkezli El Arabiya da Haniye'nin İran'daki cenaze törenine ilişkin gelişmeleri aktardı.

Uluslararası haber ajansları da Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze törenini canlı yayınladı.

AFP cenaze töreni için binlerce kişinin Tahran'da Filistin bayrakları ve Haniye posterleri ile toplandıklarını duyurdu.

İngiliz BBC kanalı "Hamas liderinin cenaze töreni İran'da yoğun kalabalığı bir araya getirdi" başlığını kullandı.

Sky News de haberinde İran sokaklarında Haniye için yas tutanlar olduğuna dikkati çekti.

Almanya'nın Zeit gazetesi İsmail Haniye'nin Tahran'daki cenaze törenine binlerce kişinin katıldığını vurguladı.

İspanya'nın El Pais gazetesi de Hamas lideri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendiğini okuyucularına aktardı.