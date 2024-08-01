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Dünya
AA 01.08.2024 17:46

Ürdün: İsrail, Haniye suikastıyla ara buluculuk çabalarını baltaladı

Ürdün, İsrail'i, barış müzakerelerinin "ana muhatabı" olan İsmail Haniye'ye suikast düzenleyerek Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarını baltalamakla suçladı.

Ürdün: İsrail, Haniye suikastıyla ara buluculuk çabalarını baltaladı
[Fotoğraf: Getty Images]

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bölgenin geleceğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eline bırakılmaması gerektiğini belirten Safedi, "Durumlar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Gerilimi azaltmanın ilk adımı, Gazze'deki vahşi ve barbarca savaşı durdurmaktır." dedi.

Safedi, "İsrail hükümeti, barış istemiyor. Hamas'ın siyasi büro başkanına düzenlenen suikast, uluslararası hukukun açık bir ihlalini temsil eden ve gerilimi tırmandıran bir suçtur. İsrail, müzakerelerin ana muhatabı Haniye'ye suikast düzenleyerek ara buluculuk çabalarını baltaladı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurmak için önlem almasını isteyen Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne "Haydut İsrail devletinin bölgeye daha fazla yıkım getirmesine izin verilmemesi" çağrısında bulundu.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bettel de ülkesinin "Filistin meselesinin iki devletli çözüme göre halledilmesi gerektiğine inandığını" belirterek, barışı desteklediklerini ifade etti.

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