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Dünya
AA 01.08.2024 17:47

BM, İsrail'e yönelik "gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi" çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusuna, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarını tekrarladı.

BM, İsrail'e yönelik "gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi" çağrısını yineledi
[Fotograf: AA]

BM İnsan Hakları Ofisi, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna yönelik, Gazze'deki saldırıların siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve gazetecilerin öldürülmesine son verme çağrılarının yinelendiği vurgulandı.

İsrail'in, 31 Temmuz'da, 27 yaşındaki Al Jazeera muhabiri el-Gul ve 26 yaşındaki fotoğrafçı er-Rifi'nin araçlarına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtilen açıklamaya göre, bu sırada bisikletindeki Filistinli bir çocuk da yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Gul ve Rifi'nin, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nın yakınında konuya ilişkin haber yapmalarının ardından araçlarının hedef alınarak öldürüldüğü aktarıldı.

"Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'na göre, Gul ve Rifi'nin öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin toplam sayısı 157'ye ulaştı." ifadesinin kullanıldığı açıklamaya göre, BM İnsan Hakları Konseyi, yaşanan gerilim bağlamında, geçmişte de gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili benzer endişeleri dile getirdi.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Gazetecilerin sivil olduğunu, dolayısıyla doğrudan çatışmalara katılmadıkları sürece uluslararası insancıl hukuk uyarınca saldırılardan korunduklarını ve gazetecilerin kasıtlı olarak öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu yineliyoruz. Filistinli gazeteciler, İsrail'in uluslararası gazetecilerin girmesine izin vermediği Gazze'deki gerçekliği dünyaya aktarma konusunda kritik rol oynuyor. Filistinli gazetecileri susturmak, Gazze'deki sarsıcı gerçeği gizliyor."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

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