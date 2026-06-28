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Dünya
AA 28.06.2026 21:30

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri kız çocuğu 4 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri kız çocuğu 4 Filistinli öldü

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 20'li yaşlarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Beyt Lahiya beldesinin Amudi bölgesinde de 33 yaşındaki genç bir kadın İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle omuzundan yaralandı.

13 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü

İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Beni Suheyla kavşağı yakınlarında atılan patlayıcı parçasının isabet etmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu İlin İslam Ferra hayatını kaybetti.

Ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise İsrail güçleri bir şarj noktası yakınlarında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 54'e, yaralı sayısı 173 bin 480'e yükseldi.

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