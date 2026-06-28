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Dünya
AA 28.06.2026 17:51

Putin, Ukrayna'nın cephede geri çekildiği için terör eylemlerine başvurduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu.

Putin, Ukrayna'nın cephede geri çekildiği için terör eylemlerine başvurduğunu söyledi

Putin, başkent Moskova’da “Birleşik Rusya” partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, Rusya’nın, “Batılı elitlerin” yoğun baskısıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Batı’nın Rusya’daki siyasi durumu karıştırmaya çalıştığını ifade eden Putin, “İç karışıklık çıkarmayı deniyorlar ancak bunu başaramıyorlar. Bize stratejik yenilgi yaşatamıyor, bizi savaş alanında yenemiyorlar.” dedi.

Ukrayna savaşına da değinen Putin, “Kiev rejimi temas hattının tamamında geri çekiliyor ve bu nedenle açıkça terör eylemlerine yöneldi. Sivillere ve sivil tesislere yönelik kasıtlı saldırılarla, ülkemizde sabotaj ve terör eylemleri düzenlemek üzere insanların açıkça kullanılmasına başka ne ad verilebilir?” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, “Zor bir aşamadan geçiyoruz ancak bu süreç bize çok şey öğretti ve ‘Rusya vatandaşı’ kavramının özünü hissetmemizi sağladı.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel değerlerin korunmasının gelecek seçim kampanyasının başlıkları arasında yer alacağını söyleyen Putin, “Geleneksel değerlere dayanmak, Rus toplumunu birleştiren sağlam bir düşünsel temeldir.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Rusya partisinin Rus ordusundaki birlikler, savunma sanayisi tesisleri ve gönüllü hareketlerle doğrudan bağlantı içinde bulunduğunu belirten Putin, savaşta görev alanların siyaset, ekonomi, kamu ve yerel yönetim alanlarında ülkeye hizmet etmeyi sürdürmeleri için gerekli koşulların oluşturulacağını söyledi.

Putin, mevcut koşullar doğrultusunda bazı planlarda değişikliğe gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Elbette mevcut durumdan hareketle bazı planlarımızı gözden geçiriyoruz. Bununla birlikte, stratejik önem taşıyan tüm kalkınma programları eksiksiz şekilde hayata geçirilecek.”

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