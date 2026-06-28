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Güncel
AA 28.06.2026 17:35

İran: İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvim bir an önce belirlenmeli

İran, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

İran: İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvim bir an önce belirlenmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi ve ABD'nin, Tel Aviv'i saldırılarını durdurmaya ve Lübnan'dan çekilmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

Bekayi, "ABD'nin Siyonist rejimi Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik her türlü saldırı ve askeri operasyonu durdurmaya zorlamak için gerekli tüm tedbirleri almasının zorunlu olduğunu vurguluyoruz." dedi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakata göre, Lübnan dahil tüm cephelerde savaş ve saldırıların durması gerektiğinin altını çizen Bekayi, Tahran yönetiminin, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesini istediğini söyledi.

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