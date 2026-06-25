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Güncel
AA 25.06.2026 23:32

Türk Kızılaydan Venezuela Kızılhaçına yardım teklifi

Türk Kızılay, Venezuela'nın kuzey kıyısında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, ihtiyaç duyulması halinde destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Türk Kızılaydan Venezuela Kızılhaçına yardım teklifi

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türk Kızılay, bölgedeki gelişmeleri Venezuela Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile koordinasyon içinde izlemeye devam ediyor.

Depremin ardından Venezuela Kızılhaçı ile ilk teması kuran Kızılay, "Her türlü yardıma hazırız" mesajını verdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Venezuela halkının yaşadığı acıyı paylaştıklarını belirterek, "Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili birimlerimiz Venezuela Kızılhaçı ile sürekli temas halindeler. Başta uzman afet müdahale ekiplerimiz olmak üzere kardeş Venezuela halkının her türlü insani yardım malzemesi ihtiyacını karşılamak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, Venezuela Kızılhaçı ile yardım ekibi görevlendirilmesi konusunda istişarelerini sürdürüyor.

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