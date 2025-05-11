Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2025 14:46

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti

Gazze kentindeki Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabah, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaşanan görme kayıpları ve bu alandaki sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Sağlık sektörünün göz ameliyatlarında kullanılan malzeme ve tıbbi cihaz konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Sabah, bu nedenle özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati ve iç kanama gibi hastalıklara yönelik cerrahi hizmetlerin neredeyse tamamının aksadığını kaydetti.

Göz Hastanesinde şuan tek kullanımlık sadece 3 adet cerrahi makas olduğunu ve aynı makasların sürekli kullanıldığını aktaran Sabah, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye attığını ve iyileşmelerine mani olduğunu ifade etti.

Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Patlamalar sonucu oluşan göz yaralanmalarının birçoğunda, helyum ve ince iplikler gibi bölgede neredeyse tamamen tükenmiş tıbbi malzemelerin kullanılması gerekiyor." ifadesine yer veren Sabah, ilgili uluslararası kurumlar sorunun çözümü için acilen devreye girmezse Göz Hastanesi'nin cerrahi hizmet vermeyi tamamen durdurmak zorunda kalacağını kaydetti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 829'a çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Ömer Çelik: Çatışmaların çözümü için Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkıyor
14:52
İrlanda Başbakan Yardımcısı: AB-İsrail Ortaklık Anlaşması gözden geçirilmeli
14:36
Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda
13:57
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 829'a çıktı
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
13:36
Ekonomi gündemi bu hafta yoğun olacak
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
Fedakar anne hayatını serebral palsili kızına adadı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda
Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ