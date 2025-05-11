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Dünya
AA 11.05.2025 13:54

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 829'a çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 52 bin 829'a yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 829'a çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 19 ölü ve 81 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 720 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 513 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 829'a, yaralıların sayısının da 119 bin 554'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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