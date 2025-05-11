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Dünya
AA 11.05.2025 11:34

Zelenski: Rusya'nın yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenski: Rusya'nın yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı.

Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır."

Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul müzakerelerini sürdürmek için teklifte bulunmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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