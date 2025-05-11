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Dünya
AA 11.05.2025 10:36

Trump: Büyük bir hafta geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermesinin ardından "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Trump: Büyük bir hafta geliyor
[Fotograf: AA]

Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.

Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak." değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ve Ukrayna ile bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini, bu ülkelerle ticareti geliştirmeye odaklanmak istediklerini kaydetti.

Başkan Trump, "Büyük bir hafta geliyor." ifadesini kullandı.

Putin'in Ukrayna ile doğrudan müzakere önerisi

Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." demişti.

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