Dünya
AA 13.09.2025 14:16

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 205 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 253 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 223 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 484'e, yaralananların sayısının da 18 bin 117'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 803'e, yaralıların sayısının 164 bin 264'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de ikisi çocuk 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ikisi çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 145'i çocuk olmak üzere 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 30'u çocuk 142 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

