Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2025 13:09

Katil İsrail, Gazze'de UNRWA'ya ait 3 okulu bombalayarak binlerce kişiyi yerinden etti

İsrail ordusu, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA), Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Katil İsrail, Gazze'de UNRWA'ya ait 3 okulu bombalayarak binlerce kişiyi yerinden etti

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarına şiddetli bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Bu okulların, Gazze Şehri'nin kuzey ve güneyindeki İsrail bombardımanından kaçan ve şehri terk edip güneye göç etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bu okullarda yaşayanlara telefonla uyarıda bulunarak okullara saldırı düzenleyeceğini belirterek tahliye etmelerini istediğini, ancak özel eşyalarını almaları için yeterli zaman tanımadığını kaydetti.

Hedef alınan yerleşim bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve Filistinlilerin tahliye sinyalini aldıklarında panik ve korkuya kapıldıklarını ve bölgeyi hemen terk etmeye çalıştıklarını aktaran görgü tanıkları, ancak İsrail'in bu saldırıyı, tahliyelerin devam ettiği ve Filistinlilerin hala sokaklarda olduğu sırada düzenlediğini ifade etti.

Bu arada AA muhabiri, İsrail ordusunun ayrıca En-Nasr Mahallesi'nin batısındaki El-Feyruz Kuleleri bölgesinde çok katlı bir konut binasını ve şehrin güneyindeki Es-Sina'a Caddesi'ndeki bir evi bombaladığını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
NATO, doğu kanadının savunmasını güçlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti
14:05
İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar ciddi tehlike oluşturabiliyor
13:59
Nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek
13:54
Mersin'de otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
13:28
Bakan Uraloğlu: Terörün gölgesinin kalkmasıyla Tunceli, turizm cennetine dönüştü
13:17
Denizli'de maden ocağında göçük: 2 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ