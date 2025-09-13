Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2025 12:36

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda yaşlı 1 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı 6 kişiyi gözaltına aldı.

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentindeki Kızılay ekiplerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda kalçasından gerçek mermiyle yaralanan 60 yaşındaki yaşlı bir Filistinliyi İsrail güçlerinden teslim aldıkları ve hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'deki Es-Sumuv Ortaokuluna baskın düzenlediğini, okul müdürü ve bir çalışanı bir süre alıkoyduğunu aktardı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin sınıflara ve idari odalara girerek içerideki eşyaları tahrip ettiğini söyledi.

İsrail ordusunun El Halil kenti ve kuzeyindeki Beyt Ummar kasabasından 4 Filistinliyi gözaltına aldığı ve çok sayıda aracın camlarını kırdığı ifade edildi.

Ramallah'ın batısındaki Bitunya kasabasına düzenlenen baskında da İsrail askerlerinin 2 genci gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde çeşitli bölgelere baskın düzenlediği kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Mavi gözler aslında neden mavi değil?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
Nemrut Dağı'nı 7 yılda 1 milyon 38 bin kişi ziyaret etti
14:05
İlk yardımda doğru bilinen yanlışlar ciddi tehlike oluşturabiliyor
13:59
Nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek
13:54
Mersin'de otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
13:28
Bakan Uraloğlu: Terörün gölgesinin kalkmasıyla Tunceli, turizm cennetine dönüştü
13:17
Denizli'de maden ocağında göçük: 2 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ