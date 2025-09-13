Parçalı Bulutlu 25.5ºC Ankara
Dünya
AA 13.09.2025 11:36

Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 23 aydır uyguladığı sıkı abluka ve saldırılar nedeniyle temel gıda ve ilaç krizinin yaşandığı Gazze'de, 2 yaşındaki İmad Musab Ebu Frih yetersiz beslenme sonucu hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetmiş durumda.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı yoğun kuşatma, sivillerin, özellikle de çocukların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki İmad Musab Ebu Frih'in durumu, bölgede gıda krizi nedeniyle kritik sağlık koşullarına sürüklenen onlarca çocuğun yaşadığı dramı gözler önüne seriyor.

Doktorlar, hastaneye getirilen küçük çocuğun, yetersiz beslenme nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybettiğini belirtti. Gazze genelinde çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenmenin hızla yayıldığını vurgulayan sağlık görevlileri, insani yardımların ve temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye girişinin bir an önce sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
