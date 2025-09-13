Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı yoğun kuşatma, sivillerin, özellikle de çocukların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki İmad Musab Ebu Frih'in durumu, bölgede gıda krizi nedeniyle kritik sağlık koşullarına sürüklenen onlarca çocuğun yaşadığı dramı gözler önüne seriyor.

Doktorlar, hastaneye getirilen küçük çocuğun, yetersiz beslenme nedeniyle vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybettiğini belirtti. Gazze genelinde çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenmenin hızla yayıldığını vurgulayan sağlık görevlileri, insani yardımların ve temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye girişinin bir an önce sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.