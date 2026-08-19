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Dünya
AA 19.08.2026 12:33

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 407'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 407'ye yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 407'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ve 23 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1273 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 223 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 407'ye, yaralı sayısının 174 bin 335'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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