AA 12.09.2025 19:29

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 64 bin 756'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 756'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 200 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 206 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 479'a, yaralananların sayısının da 18 bin 91'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 756'ya, yaralıların sayısının 164 bin 59'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de biri çocuk 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk olmak üzere 413'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 28'i çocuk 135 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

