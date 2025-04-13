Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6'sı kardeş 11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ın batısındaki Reşid caddesinde sivil bir araç İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 6'sı kardeş 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yer alan elektrik santralinin çevresini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısında bir ev ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda emniyet müdürü yarbay Muhammed Derbaşi'nin aralarında bulunduğu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail topçu atışlarıyla Refah'ın kuzey bölgelerini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini topçu atışlarının yanı sıra helikopter ve İHA'larla hedef aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece saatlerinde başladığı saldırılarda Tuffah ile Şeyh Rıdvan mahallelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 3 okulu ve çevresini saldırı ve tahliye tehdidinde bulunduktan sonra hedef aldı.

Öte yandan İsrail'in sabah saatlerinde Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan korunmak için yapılan tahliye nedeniyle yaralı bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle çok sayıda ağır yaralının da risk altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.