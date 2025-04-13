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Dünya
AA 13.04.2025 16:02

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 50 bin 944'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 11 ölü ve 111 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 115 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 944'e, yaralıların sayısının da 116 bin 156'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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