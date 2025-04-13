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Dünya
AA 13.04.2025 13:11

Ukrayna: Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Saldırı alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, yaralılar arasında 11 çocuğun yer aldığı aktarıldı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda, Rusya'nın Sumi'ye saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentteki eğitim kurumlarının ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, diğer ülkeleri, Rusya'ya tepki vermeye çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

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