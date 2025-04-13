Hafif Sağanak Yağışlı 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2025 15:45

ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otistik genç hastanede yaşamını yitirdi

ABD'nin Idaho eyaletinde 5 Nisan'da polisin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki otistik genç Victor Perez, hastanede hayatını kaybetti.

ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otistik genç hastanede yaşamını yitirdi
[Fotograf: AP]

Pocatello kasabasında komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından üzerine ateş açılan serebral palsi hastası otistik gencin komaya girdiği, çok sayıda ameliyat geçirdiği ve bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Perez, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı görüntüler yayımlanmıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.

Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

Polisin, elinde bıçak olan otistik genci ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği saldırıda en az 21 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
16:11
Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak
16:10
Rusya: Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını vurduk
16:08
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6'sı kardeş 11 Filistinli yaşamını yitirdi
16:04
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 944'e çıktı
15:36
İstanbul Havalimanı'nda 'üçlü pist operasyonu' 17 Nisan'da başlıyor
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
Çarpanak Adası çiçekli badem ağaçlarıyla renklendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ