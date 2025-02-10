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Dünya
AA 10.02.2025 15:49

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de çekildiği Netzarim Koridoru yakınındaki 3 belde "afet bölgesi" ilan edildi

İsrail'in Gazze'de aylarca süren saldırılarılarının ardından çekildiği Netzarim Koridoru yakınındaki 3 belde, "afet bölgesi" ilan edilerek, acil yardım çağrısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de çekildiği Netzarim Koridoru yakınındaki 3 belde "afet bölgesi" ilan edildi

Ez-Zehra Belde Belediye Başkanı Nidal Nassar, düzenlediği basın toplantısında, Salahaddin Caddesi üzerinde yer alan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'na bitişik Ez-Zehra, El-Mikraka ve Vadi Gazze beldeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bu kasabaların yaşanmaz bir hale geldiğini belirten Nassar, "Bu 3 beldeyi afet bölgesi ilan ediyor ve tüm alanlarda acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyoruz." dedi.

İsrail soykırımının, bölgeye acil çözüm ve uzun vadeli strateji gerektiren yeni bir gerçeklik dayattığını belirten Nassar, İsrail güçlerinin 15 ayı aşkın süren saldırılarında bu 3 beldeyi harabeye çevirdiğini ve Filistinlilere ait tüm binaları yıktığını söyledi.

Nassar, İsrail ordusunun "çok sayıda su kuyusunun yanı sıra kanalizasyon ağlarını ve tüm altyapıyı" buldozerlerle yıktığını ve tahrip ettiğini, bu beldelerde yaşayan on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını kaydetti.

İsrail'in ayrıca binlerce dönüm tarım araziyi talan ettiğini, hayvanları ve çiftlikleri yok ettiğini ifade eden Nassar, okul, üniversite ve anaokulları dahil 28 eğitim kurumunun yıkılarak binlerce öğrenciyi eğitim hayatından mahrum ettiğini vurguladı.

Nassar, İsrail ordusunun bölgedeki tüm hastaneleri, sağlık merkezlerini, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını bombaladığına işaret ederek, bu 3 beldede yaklaşık 1 milyar dolar zarar olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.

Uluslararası ve insan hakları kurumlarının acilen devreye girmesini isteyen Nassar, su ve kanalizasyon şebekeleri ile yolların onarımı için gerekli ekipmanların acilen tedarik edilmesini talep etti.

Söz konusu beldelerde evsiz kalan 41 bine yakın Filistinlinin evleri yeniden inşa edilene kadar barınacağı yaklaşık 11 bin 500 geçici konut sağlanması çağrısında bulunan Nassar ayrıca bölgeye acilen elektrik, iletişim, sağlık ve eğitim gibi alanlarda temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasının sağlandığı 19 Ocak'a kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın, 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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