Dünya
AA 20.04.2026 13:53

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 553'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 553'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 553'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 22 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 777 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 193 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 553'e, yaralı sayısının da 172 bin 296'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
