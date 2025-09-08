Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
Dünya
AA 08.09.2025 12:07

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimdeki bölgelerde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki iki eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Tammus Kavşağı yakınlarında yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir çadırı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının kent merkezinin kuzeyindeki Yermuk Caddesi’nde bir eve düzenlediği şiddetli bombardımanda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alan bir başka saldırıda ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail helikopteri Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir daireyi vurdu; saldırıda 2 kardeş öldü. Belediye Parkı yakınındaki bir apartman dairesini hedef alan başka bir bombardımanda ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Aynı zamanda İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan havuzu çevresinde bubi tuzaklı robotlarla evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlenirken, İHA'lat sivillere ait evlerinin çatılarına patlayıcılar attı. Bu durum halk arasında büyük bir paniğe yol açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alması sonucu aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Kadisiyye kampında yerinden edilenlere ait bir çadırı hedef alan İsrail saldırısında ise aralarında iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus’un kuzeyi ve güneyindeki farklı bölgeleri hedef aldı. Savaş gemileri de Refah kentinin sahiline top mermileri yağdırdı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
