Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2025 10:38

Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden "memnun olmadığını" belirtti.

Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere konuşan Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda dün ilk kez hükümet binasını vurmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananlardan hoşnut olmadığını ifade eden Trump, "Bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ülkesi Rusya konusunda "kendisinden daha sert" bir lider olmadığını savunarak, savaşı sona erdirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik barış anlaşmalarıyla ilgili "çok ilginç görüşmeler" yapıldığını dile getiren Trump, bu kapsamda Avrupalı liderlerin bu hafta başkent Washington'a geleceğini kaydetti.

Öte yandan, Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma da değinerek, "Çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu, Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun." diye konuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in eli kanlı bakanından Gazze'de şiddetli saldırı tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık etti
11:23
Yollardaki motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı
11:15
Ağustos'ta elektriğin yüzde 42'si rüzgar ve güneşten sağlandı
11:11
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:08
Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma
11:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ