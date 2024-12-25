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Dünya
AA 25.12.2024 22:31

Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki saldırılarında bir kişi öldü, 4'ü yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde düzenlediği saldırılarda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki saldırılarında bir kişi öldü, 4'ü yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun dün Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında biri kadın olmak üzere 4 kişinin kurşun ve şarapnellerle yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, şarapnelle yaralananlardan bir Filistinlinin 67 yaşında olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail ordusunun Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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