Soykırımcı İsrail'in Baalbek'te bir eve düzenlediği saldırıda 5 kişilik aile yok oldu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesinde bir evi vurdu.

Saldırıda anne ve 4 evladından oluşan 5 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Rumin beldesini de hedef aldı.

Katil İsrail saldırısında 5 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut’u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.