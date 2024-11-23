Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazeteci sayısı 189'a çıktı

Son olarak gazeteci ve Gazze İslam Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Vail İbrahim Ebu Kafeh'in İsrail'in saldırılarında hayatanı kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 189 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçtan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.