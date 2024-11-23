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Dünya
AA 23.11.2024 13:48

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında çocukların ve eski tutukluların da olduğu 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 790 Filistinli hayatını kaybetti.

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